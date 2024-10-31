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Дуглас Сантос объяснил, как сказывается на «Зените» второе место в РПЛ

Дуглас Сантос объяснил, как сказывается на «Зените» второе место в РПЛ
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Капитан «Зенита» Дуглас Сантос объяснил, как сказывается на команде нынешнее турнирное положение. Сине-бело-голубые занимают второе место в РПЛ по итогам 13 туров. По словам Сантоса, это мотивирует и подстёгивает команду, чтобы отдаться на максимум в ближайших матчах.

— «Краснодар» оторвался от «Зенита» в гонке за первое место в турнирной таблице. Как это сказалось на настроении и подготовке команды?
— Изменилось лишь наше настроение, наша мотивация. Потому что второе место — это не то, на что мы рассчитываем, не то место, на котором мы привыкли находиться. Всё это лишь подстегнуло и повысило наш заряд на то, чтобы обязательно в предстоящем матче при наших болельщиках на родном стадионе обыграть соперника и, конечно же, приблизиться к тому месту, на которое мы рассчитываем, — это первое!, — приводит слова Сантоса клубный сайт.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд.

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