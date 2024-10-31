Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дуглас Сантос: «Зенит» разобрал свои ошибки — хотим вернуться на первое место

Дуглас Сантос: «Зенит» разобрал свои ошибки — хотим вернуться на первое место
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, как команда отреагировала на неудачные результаты в некоторых матчах. По его словам, сине-бело-голубые проанализировали свои ошибки. В команде надеются, что это поможет вернуться на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Мы проанализировали, обсудили, разобрали не только ошибки, допущенные в матче с «Локомотивом», но и вообще все последние матчи, которые не так удались нашей команде, как хотелось бы. Безусловно, всё это должно помочь нам, и мы должны продемонстрировать в предстоящем матче, который очень важен для нас, что все выводы сделаны правильно, что у нас достаточно жажды, стремления победить и делать это с первой же минуты матча. Поэтому, конечно, предстоящая игра очень важна для того, чтобы всё это снова показать и как можно скорее вернуться на первое место», — цитирует Сантоса пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера («Краснодара») на три очка. Сине-бело-голубые становились чемпионами страны в шести последних сезонах подряд.

Материалы по теме
Суперкомпьютер обновил прогноз на чемпиона РПЛ. «Зенит» — не лидер!
Истории
Суперкомпьютер обновил прогноз на чемпиона РПЛ. «Зенит» — не лидер!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android