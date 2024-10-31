Дуглас Сантос: «Зенит» разобрал свои ошибки — хотим вернуться на первое место

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, как команда отреагировала на неудачные результаты в некоторых матчах. По его словам, сине-бело-голубые проанализировали свои ошибки. В команде надеются, что это поможет вернуться на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Мы проанализировали, обсудили, разобрали не только ошибки, допущенные в матче с «Локомотивом», но и вообще все последние матчи, которые не так удались нашей команде, как хотелось бы. Безусловно, всё это должно помочь нам, и мы должны продемонстрировать в предстоящем матче, который очень важен для нас, что все выводы сделаны правильно, что у нас достаточно жажды, стремления победить и делать это с первой же минуты матча. Поэтому, конечно, предстоящая игра очень важна для того, чтобы всё это снова показать и как можно скорее вернуться на первое место», — цитирует Сантоса пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера («Краснодара») на три очка. Сине-бело-голубые становились чемпионами страны в шести последних сезонах подряд.