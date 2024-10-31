Антон Заболотный раскрыл причину своего ухода из ЦСКА

Нападающий подмосковных «Химок» Антон Заболотный раскрыл причину своего ухода из ПФК ЦСКА. По словам форварда, армейский клуб предложил ему новый контракт, но был готов гарантировать лишь роль игрока ротации. Заболотного такое положение не устроило, и он отказался от пролонгации сотрудничества. После этого Антон присоединился к «Химкам».

– Был ли вариант продления с ЦСКА или сразу дали понять, что летом надо искать новую команду?

– Да, было предложение после сезона. Предложили контракт, много общались, но пришёл к тому, что стоит перелистнуть страницу. Много было обсуждений, разговоров, факторов. ЦСКА предложил те условия, которые меня не устраивали в плане статуса в клубе.

– Условно, игрок ротации?

– Да, такое есть, — приводит слова Заболотного «Советский спорт».

Ранее Заболотный выступал за «Сочи», «Зенит», «Факел», «Уфу» и ряд других российских клубов. Также он был заигран за сборную России, в составе которой провёл 19 матчей.