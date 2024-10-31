Игнатьев: Баринов и Батраков — существенные потери для «Локомотива» в матче с «Рубином»

Бывший футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между железнодорожниками и казанским «Рубином». Встреча состоится 2 ноября.

«Баринов и Батраков — существенные потери для «Локомотива» в матче с «Рубином». Батраков обладает креативом, который тяжело заменить. Очень жалко, что эти футболисты не сыграют, но, с другой стороны, сейчас важнее увидеть «Локомотив» не в качестве набора отдельных футболистов, а как команду. Из-за потери двух игроков в тренерском штабе будут искать замену и делать всё возможное, чтобы найти новые сочетания», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.