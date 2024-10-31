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Заболотный: уверен, Соболев адаптируется в «Зените». Я прошёл там хорошую школу хейта

Заболотный: уверен, Соболев адаптируется в «Зените». Я прошёл там хорошую школу хейта
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Нападающий подмосковных «Химок» Антон Заболотный высказался о новичке «Зенита» Александре Соболеве, который подвергается большому количеству критики со стороны болельщиков и экспертов. Заболотный уверен, что Соболеву удастся адаптироваться в «Зените», несмотря ни на что. Антон считает Александра игроком хорошего класса.

«Соболев – игрок хорошего класса, у него своя жизнь. Уверен, он сможет там хорошо адаптироваться. Думаю, я ему здесь не советчик. У меня суперские воспоминания о Питере, о болельщиках. Это был период, проведённый на высоком уровне. Я играл в Лиге Европы, прошёл хорошую школу, школу хейта. Многие болельщики меня поддерживали. К Питеру только тёплое отношение», – цитирует Заболотного «Советский спорт».

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» минувшим летом из «Спартака». Болельщики обоих клубов скептически восприняли этот трансфер.

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