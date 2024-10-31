Лесовой: в 17 лет не был готов конкурировать в «Зените» с Кокориным и Дзюбой

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой, находящийся в аренде в кипрском АЕЛе, вспомнил свои выступления за «Зенит».

«Я был в «Зените», когда о команде ещё не говорили как о гегемоне. Луческу вызвал меня на зимние сборы основы, но после них молодые поехали обратно во вторую команду. Сумасшедшая была конкуренция — Кокорин, Дзюба, Данни и так далее. Уровень, сами понимаете. И в 17 лет я не был готов с ними конкурировать», — приводит слова Лесового «РБ Спорт».

Лесовому 26 лет. В юности Даниил воспитывался в академии киевского «Динамо», а в ноябре 2016 года подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом». На профессиональном уровне дебютировал 18 марта 2017 года в составе «Зенита-2», выйдя на замену на 60-й минуте матча первенства ФНЛ с нальчикским «Спартаком». С сентября 2020-го Лесовой принадлежит московскому «Динамо». К АЕЛу присоединился на правах аренды до конца этого сезона в летнее межсезонье — 2024.