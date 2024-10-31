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Матч 12-го тура Примеры между «Валенсией» и «Реалом» перенесён из-за урагана

Матч 12-го тура Примеры между «Валенсией» и «Реалом» перенесён из-за урагана
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Игра 12-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и мадридским «Реалом» перенесена. Кроме этого, в ранее назначенную дату не состоится и матч «Вильярреал» — «Райо Вальекано». Об этом сообщает пресс-служба лиги на своём официальном сайте.

«В ответ на просьбу перенести матчи 12-го тура Примеры, которые должны были пройти в эти выходные в провинции Валенсия, Ла Лига сообщает, что вынесла положительное решение по указанной просьбе. Матчи «Вильярреал» — «Райо Вальекано» и «Валенсия» — «Реал» Мадрид состоятся в другие даты», — сказано в опубликованном сообщении.

Ранее стало известно, что Королевская испанская футбольная федерация перенесла две игры первого раунда Кубка Испании из-за последствий урагана — между «Валенсией» и «Парла Эскуэлой», а также между «Леванте» и «Понтеведрой». Эти матчи должны были состояться накануне, 31 октября.

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