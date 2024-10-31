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РФС: Бруней в России должен быть представлен первой сборной

РФС: Бруней в России должен быть представлен первой сборной
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В РФС сообщили, что сборная Брунея согласно заключённому договору не имеет права прислать вторую команду. В документе прописано, что соперник сборной России должен быть представлен первой сборной.

«Согласно договору на проведение матча Россия — Бруней соперник россиян должен быть представлен первой сборной», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» в службе коммуникаций РФС.

Матч сборной России с Брунеем пойдёт в рейтинг ФИФА. В ноябрьскую международную паузу национальная команда России также проведёт товарищеский матч с Сирией.

С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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