Колыванов: матч «Динамо» — «Ростов» должен получиться весёлым, клубы часто «привозят» голы

Российский экс-футболист Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов». Игра пройдёт в пятницу, 1 ноября.

«У «Динамо» есть проблемы в оборонительных действиях, что было и в прошлом сезоне. Сейчас команда много забивает, но в последних матчах пропустили по три гола — это нехорошо. Чтобы бороться за самые высокие места, в обороне должны участвовать все футболисты команды, а не только защитники.

«Ростов» же раньше был цельным и показывал красивый футбол, но сейчас это разрозненная команда. У них сложная ситуация, ведь давно не выигрывали. Должен получиться весёлый матч, ведь обе команды любят разыгрывать мяч через свою вратарскую, но оба клуба периодически «привозят» голы», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.