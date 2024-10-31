Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: матч «Динамо» — «Ростов» должен получиться весёлым, клубы часто «привозят» голы

Колыванов: матч «Динамо» — «Ростов» должен получиться весёлым, клубы часто «привозят» голы
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов». Игра пройдёт в пятницу, 1 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Динамо» есть проблемы в оборонительных действиях, что было и в прошлом сезоне. Сейчас команда много забивает, но в последних матчах пропустили по три гола — это нехорошо. Чтобы бороться за самые высокие места, в обороне должны участвовать все футболисты команды, а не только защитники.

«Ростов» же раньше был цельным и показывал красивый футбол, но сейчас это разрозненная команда. У них сложная ситуация, ведь давно не выигрывали. Должен получиться весёлый матч, ведь обе команды любят разыгрывать мяч через свою вратарскую, но оба клуба периодически «привозят» голы», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Динамо» — «Ростов». Личка отговорит Карпина от отставки
«Динамо» — «Ростов». Личка отговорит Карпина от отставки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android