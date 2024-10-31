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Гришин: «Ростов» не блещет — команда в двух очках от стыков

Гришин: «Ростов» не блещет — команда в двух очках от стыков
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Бывший российский футболист Александр Гришин высказался в преддверии матча 14-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо» Москва.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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«Я поставлю на «Динамо» в матче с «Ростовом». У динамовцев очень хорошая атака, но есть проблемы в обороне, однако и «Ростов» сейчас не блещет — команда в двух очках от зоны стыковых матчей. «Динамо» за три игры забило 14 мячей и в предстоящей игре забьёт свои голы. Уже другой вопрос, будут ли пропущенные мячи.

Разговоры об отставках тренеров ходят всегда. В вопросе с Карпиным надо смотреть, как решит руководство «Ростова». Думаю, это вопрос клуба, куда идти дальше. Нужно спрашивать у Карпина, почему у «Ростова» не получается, ведь он видит тренировочный процесс. У каждой команды есть взлёты и падения. Ростовчанам просто нужно исправить ситуацию», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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