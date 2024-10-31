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Тарханов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Спартак»

Тарханов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Спартак»
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Известный отечественный футбольный тренер Александр Тарханов высказался о матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», который состоится 2 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, ЦСКА может обыграть «Спартак». На данном этапе и по игре ЦСКА выглядит предпочтительней. У «Спартака» пока несбалансированная игра. Они могут выстрелить, а где-то провалиться. В матче с «Пари НН» они выиграли, но в плане игры всё было не очень хорошо. Не было такой стабильной игры, где было видно, что команда имеет огромное преимущество, реализует моменты и забивает голы.

ЦСКА показывает более стабильную игру, хотя у них тоже свои проблемы. В атаке не всё получается. В матче с «Факелом», который сел в оборону, ЦСКА не смог реализовать свои моменты», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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