Рахимов рассказал, как относится к новостям о возможной отставке из «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, как относится к новостям о возможной отставке из казанского клуба.

— Как относитесь к новостям о вашей возможной отставке? Они мешают?

— Спросите у тех, кто это делает. Они лучше меня знают. Я устал на эту тему говорить. Сколько крылатых фраз ещё выпускать? — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Напомним, 27 октября «Рубин» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл «Оренбург» со счётом 2:1. При этом после первого тайма казанский клуб уступал со счётом 0:1. После 13 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 18 очков и занимает седьмое место. Ранее сообщалось, что во главе казанской команды Рахимова может сменить бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

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