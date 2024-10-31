Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахимов рассказал, как относится к новостям о возможной отставке из «Рубина»

Рахимов рассказал, как относится к новостям о возможной отставке из «Рубина»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, как относится к новостям о возможной отставке из казанского клуба.

— Как относитесь к новостям о вашей возможной отставке? Они мешают?
— Спросите у тех, кто это делает. Они лучше меня знают. Я устал на эту тему говорить. Сколько крылатых фраз ещё выпускать? — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Напомним, 27 октября «Рубин» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл «Оренбург» со счётом 2:1. При этом после первого тайма казанский клуб уступал со счётом 0:1. После 13 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 18 очков и занимает седьмое место. Ранее сообщалось, что во главе казанской команды Рахимова может сменить бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

Материалы по теме
Тренер «Рубина» Рахимов: «Локомотив» поймал кураж, демонстрирует агрессивный футбол

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android