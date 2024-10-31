«Барселона» продлила контракт с Фермином Лопесом до 2029 года

«Барселона» в своём официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявила о продлении контракта с 21-летним полузащитником Фермином Лопесом до 2029 года.

«Ещё много лет в «Блаугране», — написано в аккаунте «Барселоны».

Фото: ФК «Барселона»

Фермин Лопес находится в системе каталонского клуба с 2016 года. За этот период он принял участие в 48 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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