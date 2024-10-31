Игрок «Факела» Калинин: для меня в футболе ничего не является позором

Защитник «Факела» Игорь Калинин рассказал, для него в российском футболе нет ничего, что можно назвать словом «позор». В последнее время фанаты разных клубов начали массово скандировать: «Зенит» — позор российского футбола».

«Ничего не является позором. Как я могу что-то назвать позором, если играю в России много лет? Нет такого слова. Это неприемлемо лично для меня», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

После 13 сыгранных матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 30 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», у которого 33 очка после аналогичного количества матчей.