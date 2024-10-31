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КДК РФС вынес наказание игроку миасского «Торпедо» за плевок в арбитра

КДК РФС вынес наказание игроку миасского «Торпедо» за плевок в арбитра
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать полузащитника миасского «Торпедо» Дениса Замятина за плевок в арбитра матча 15-го тура Второй лиги (группа «Серебро») с «Краснодаром-2» (1:1).

Россия — LEON-Вторая лига А . 15-й тур
26 октября 2024, суббота. 12:00 МСК
Торпедо Миасс
Миасс
Окончен
1 : 1
Краснодар-2
Краснодар
1:0     1:1    

«Футболист «Торпедо» Денис Замятин дисквалифицирован за плевок в судью на 45-й минуте на шесть матчей. Это три реально пропущенные игры и три условно», — приводит слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца ТАСС.

Миасское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице в группе «Серебро» Второй лиги. Команда набрала 30 очков после 15 матчей и уступает лидирующей «Родине-2» только по дополнительным показателям.

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