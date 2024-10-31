КДК РФС вынес наказание игроку миасского «Торпедо» за плевок в арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать полузащитника миасского «Торпедо» Дениса Замятина за плевок в арбитра матча 15-го тура Второй лиги (группа «Серебро») с «Краснодаром-2» (1:1).

«Футболист «Торпедо» Денис Замятин дисквалифицирован за плевок в судью на 45-й минуте на шесть матчей. Это три реально пропущенные игры и три условно», — приводит слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца ТАСС.

Миасское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице в группе «Серебро» Второй лиги. Команда набрала 30 очков после 15 матчей и уступает лидирующей «Родине-2» только по дополнительным показателям.