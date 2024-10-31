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Гришин: «Спартак» не может найти свою игру, а у ЦСКА сбалансированный состав

Гришин: «Спартак» не может найти свою игру, а у ЦСКА сбалансированный состав
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Бывший российский футболист Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Игра пройдёт в субботу, 2 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У ЦСКА более поставленная игра, чем у «Спартака», поэтому в предстоящем матче поставил бы на красно-синих. Понятно, сейчас скажут, что я армеец и болею за ЦСКА, но тут всё объективно. «Спартак» не может найти свою игру, а у ЦСКА всё понятно: сбалансированный состав и скомпонованная игра. Однако дерби есть дерби, и в нём может произойти что угодно.

Армейцы уже много матчей идут без поражений, это хороший психологический фактор. Если команда обыграет «Спартак», то это будет супер, мы опять подтянемся к тройке лидеров и отодвинем красно-белых на большое расстояние от себя. Произойдёт разделение в турнирной таблице», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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