Гришин: «Спартак» не может найти свою игру, а у ЦСКА сбалансированный состав

Бывший российский футболист Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Игра пройдёт в субботу, 2 ноября.

«У ЦСКА более поставленная игра, чем у «Спартака», поэтому в предстоящем матче поставил бы на красно-синих. Понятно, сейчас скажут, что я армеец и болею за ЦСКА, но тут всё объективно. «Спартак» не может найти свою игру, а у ЦСКА всё понятно: сбалансированный состав и скомпонованная игра. Однако дерби есть дерби, и в нём может произойти что угодно.

Армейцы уже много матчей идут без поражений, это хороший психологический фактор. Если команда обыграет «Спартак», то это будет супер, мы опять подтянемся к тройке лидеров и отодвинем красно-белых на большое расстояние от себя. Произойдёт разделение в турнирной таблице», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.