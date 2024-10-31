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Тернавский: Тамерлан Мусаев — главная надежда ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Тернавский: Тамерлан Мусаев — главная надежда ЦСКА в дерби со «Спартаком»
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Бывший тренер молодёжной команды тульского «Арсенала», чемпион России в составе «Спартака» Владислав Тернавский поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми, который состоится 2 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, в матче ЦСКА — «Спартак» будет ничья. Что касается формы команд, то оба клуба сейчас немного плавают, игра будет равная. Главная надежда ЦСКА — Тамерлан Мусаев. Он в последнее время выручал армейцев. «Спартак», конечно, сделает выводы, немного перекроет Тамерлана», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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