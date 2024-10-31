«Барселона» следит за Леау, недовольным своим положением в «Милане» — Sport.es

«Барселона» внимательно следит за 25-летним крайним нападающим «Милана» Рафаэлем Леау, который проявляет недовольство своим положением в стане «россонери». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Леау не нравится, что он потерял лидерские позиции в «Милане» при руководстве главного тренера Паулу Фонсеки, из-за чего его трансферная стоимость снижается. Данное обстоятельство является выгодным для сине-гранатовых. Каталонский клуб включил Леау в шорт-лист нападающих, которые могут быть приобретены грядущим летом.

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: