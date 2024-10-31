В «Реале» начинают разочаровываться в Тчуамени — Relevo

В руководстве мадридского «Реала» всё больше разочаровываются в 24-летнем опорном полузащитнике Орельене Тчуамени. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, боссам «Королевского клуба» не нравится уровень футбола, демонстрируемый французским футболистом. Подчёркивается, что главный тренер команды Карло Анчелотти поддерживает Тчуамени, однако также отмечает регресс 24-летнего полузащитника.

В нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: