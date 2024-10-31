Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Реале» начинают разочаровываться в Тчуамени — Relevo

В «Реале» начинают разочаровываться в Тчуамени — Relevo
Комментарии

В руководстве мадридского «Реала» всё больше разочаровываются в 24-летнем опорном полузащитнике Орельене Тчуамени. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, боссам «Королевского клуба» не нравится уровень футбола, демонстрируемый французским футболистом. Подчёркивается, что главный тренер команды Карло Анчелотти поддерживает Тчуамени, однако также отмечает регресс 24-летнего полузащитника.

В нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Материалы по теме
Тчуамени — Винисиусу об итогах «ЗМ»: они не готовы к тому, что ты собираешься сделать

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android