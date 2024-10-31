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Мбаппе был зол на главу «ПСЖ» из-за решения, доведшего до слёз брата игрока — L'Equipe

Мбаппе был зол на главу «ПСЖ» из-за решения, доведшего до слёз брата игрока — L'Equipe
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Одной из причин конфликта между президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи и экс-нападающим французского гранда Килианом Мбаппе стал указ босса парижского клуба не ставить в состав команды Этана Мбаппе, являющегося младшим братом 25-летнего игрока. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, босс «ПСЖ» попросил главного тренера команды Луиса Энрике не включать Этана Мбаппе в заявку на матч 33-го тура минувшего сезона чемпионата Франции с «Тулузой». После этого Килиан увидел, как его младший брат, узнавший об этом решении испанца, плачет в раздевалке. Это вызвало сильное недовольство Мбаппе, в связи с чем он заявил Аль-Хелаифи, что не простит клубу задолженность по зарплате в размере € 55 млн. Ранее нападающий отказался от выплаты ему этих денег.

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