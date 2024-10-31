Сёмин: «Спартак» понимает, что нельзя проигрывать в дерби — ситуация экстремальная

Отечественный тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Игра пройдёт в субботу, 2 ноября.

«Ожидаю напряжённой игры, максимальной самоотдачи игроков. Каждый из тренеров хочет сделать определённый сюрприз. Проиграв, «Спартак» явно выпадет из борьбы за высокие места. ЦСКА имеет свои козыри: игра в обороне, высочайшего уровня вратарь. У «Спартака» это эмоции, понимание того, что нельзя проигрывать. Ситуация экстремальная», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА после 13 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 24 очка. «Спартак» занимает шестое место с 22 очками.