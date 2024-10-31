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Директор «Тюмени» Попов: если нам попадётся «Краснодар» в Кубке России, мы сможем победить

Директор «Тюмени» Попов: если нам попадётся «Краснодар» в Кубке России, мы сможем победить
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Директор «Тюмени» Александр Попов поделился ожиданиями от жеребьёвки 1/4 финала плей-офф Пути регионов Фонбет Кубка России, которая начнётся завтра, 1 ноября, в 16:30 мск.

— Если попадётся «Краснодар», то будут ли у «Тюмени» шансы обыграть южан?
— Конечно, мы же обыграли «Зенит» несколько лет назад. Если «Зенит» обыграли, то «Краснодар» не сможем, что ли? Любая команда любую команду может обыграть, — приводит слова Попова «Спорт день за днём».

Отмечается, что в жеребьёвке примут участие четыре клуба-победителя шестого отборочного раунда Пути регионов и команды, которые заняли третьи места в своих квартетах по итогам группового этапа Пути РПЛ. Клубы Пути регионов и Пути РПЛ будут распределены по двум корзинам. Слепым жребием из них будут поочерёдно отбираться шары, формируя четыре пары клубов на первом этапе 1/4 финала плей-офф нижней сетки турнира.

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