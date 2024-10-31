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Олег Терёхин: в матче «Динамо» — «Ростов» будет карнавал голов

Олег Терёхин: в матче «Динамо» — «Ростов» будет карнавал голов
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Футбольный эксперт Олег Терёхин поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов», который состоится 1 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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«В матче «Динамо» — «Ростов» будет карнавал голов и веселуха. Обе команды много забивают и пропускают. В этом году «Динамо» — весёлая команда, поэтому стоит ожидать град голов.

Не думаю, что после неудачного матча пойдут новости об отставке Карпина из «Ростова». Для чего? Какой смысл? Из года в год «Ростов» всегда неплохо начинает, потом спад, а к зиме прибавляет. Команда всегда идёт волнообразно. Не должно волновать, что два очка до зоны стыков. Шесть команд борются за чемпионство, а остальные — за выживание», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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