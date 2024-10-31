Олег Терёхин: в матче «Динамо» — «Ростов» будет карнавал голов

Футбольный эксперт Олег Терёхин поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов», который состоится 1 ноября.

«В матче «Динамо» — «Ростов» будет карнавал голов и веселуха. Обе команды много забивают и пропускают. В этом году «Динамо» — весёлая команда, поэтому стоит ожидать град голов.

Не думаю, что после неудачного матча пойдут новости об отставке Карпина из «Ростова». Для чего? Какой смысл? Из года в год «Ростов» всегда неплохо начинает, потом спад, а к зиме прибавляет. Команда всегда идёт волнообразно. Не должно волновать, что два очка до зоны стыков. Шесть команд борются за чемпионство, а остальные — за выживание», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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