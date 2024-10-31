«Судья сказал: если не удалю, меня закопают». Игрок «Торпедо» Миасс — о плевке в арбитра

Полузащитник миасского «Торпедо» Денис Замятин рассказал подробности своего удаления за плевок в арбитра в матче 15-го тура Второй лиги (группа «Серебро») с «Краснодаром-2» (1:1).

«Судья рассказал, что дал мне жёлтую карточку, потом был всплеск эмоций с моей стороны, я плюнул и попал ему на ногу. Я сразу же извинился, начал всё вытирать и повторять, что реально сделал это не специально. На что арбитр говорит: «Денис, понимаю, но, если не дам красную, меня закопают, я должен показать красную», — приводит слова Замятина «Матч ТВ».

Миасское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице в группе «Серебро» Второй лиги. Команда набрала 30 очков после 15 матчей и уступает лидирующей «Родине-2» только по дополнительным показателям.