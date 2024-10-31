«В этой игре нет смысла». Дзюба — о матче сборной России и сборной Медиалиги

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением о потенциальном матче сборной России со сборной Медийной футбольной лиги.

— Думаю, что смысла вообще в этой игре нет, на самом деле. Может быть, это прикольно было бы, но в целом это неконкурентоспособно.

— То есть это просто разгон, что сборная Медиалиги может дать бой сборной России?

— Конечно, разгон, без шансов. Это то же самое, что сейчас российская команда какая-нибудь соберётся играть с мадридским «Реалом» в товарищеской игре, в какой-нибудь выставочной, условно. Для нас это будет матч жизни, а для них это будет просто: «Скорее бы эта игра закончилась».

Если им запретят замены делать, я думаю, они вообще даже не поймут, в какую сторону бежать, потому что там другие скорости будут. Если в лучшем составе выйдет сборная России без экспериментальных и всяких залётных товарищей, то вообще шанс ноль, — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале «Брейн в деле».

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