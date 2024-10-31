Виктор Онопко назвал топ-5 самых перспективных российских футболистов на данный момент

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко назвал пять самых перспективных российских футболистов по его мнению. В их числе оказались Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба — «Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Виктор Мелёхин, Андрей Лангович (оба — «Ростов»).

— Вы сказали, что у нас много талантов. Пять самых перспективных футболистов на данный момент?

— Батраков, Тюкавин, Мелехин, Лангович и Пиняев. В «Локомотиве» много ребят, тот же Сильянов. Отмечу и Тамерлана Мусаева. Много ребят хороших, правда. Но прям выделю Лёшу Батракова и Костю Тюкавина, — приводит слова Онопко «Матч ТВ».

Алексей Батраков на данный момент является лучшим бомбардиром РПЛ, а также лучшим игроком турнира по системе «гол+пас». На его счету восемь голов и шесть результативных передач в 13 играх.