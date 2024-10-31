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Артём Дзюба: неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев

Артём Дзюба: неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба дал оценку поведения блогера Михаила Литвина на матче Медиалиги, который закончился дракой, а также рассказал о своём отношении к оскорблениям со стороны фанатов.

«Знаешь, я уже чуть повзрослее, чем Миша, на самом деле. Неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев. Вот и всё. Поэтому мне по барабану, на самом деле. Ты просто делаешь своё дело и всё. Сегодня они кричат так, завтра по-другому.

Такая ситуация, блин, странная, неожиданная вообще. Миша сам понимает, что вспылил. И он уже, по-моему, где-то сказал об этом», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале «Брейн в деле».

Напомним, Литвин был задержан во время матча Медиалиги между Lit Energy и ростовским СКА. Причиной стало нападение на лидера фанатской трибуны армейцев Сергея Плынина. Блогеру не понравилось, что болельщики скандировали оскорбления в его адрес. После этого на трибунах началась потасовка.

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