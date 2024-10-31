Тренер сборной России Виктор Онопко дал советы молодым футболистам

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко рассказал, какие советы он часто даёт молодым игрокам.

«Что касается футбола: не расслабляться. Даже в отпуске нельзя давать слабину, всегда нужно быть собранным, ответственным, работать больше, чем партнёр, и быть лучше его.

А по поводу жизни: если ты зарабатываешь какие-то деньги, а они могут быстро кончиться — трать с умом. Если есть выбор, купить машину или квартиру, — купи квартиру. Если есть выбор, помочь родителям или потратить на отпуск, — отдай деньги родителям. Если заработал 100 рублей — отложи 20, потому что не знаешь, сколько тебе отведено играть в футбол», — приводит слова Онопко «Матч ТВ».