Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной России Виктор Онопко дал советы молодым футболистам

Тренер сборной России Виктор Онопко дал советы молодым футболистам
Комментарии

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко рассказал, какие советы он часто даёт молодым игрокам.

«Что касается футбола: не расслабляться. Даже в отпуске нельзя давать слабину, всегда нужно быть собранным, ответственным, работать больше, чем партнёр, и быть лучше его.

А по поводу жизни: если ты зарабатываешь какие-то деньги, а они могут быстро кончиться — трать с умом. Если есть выбор, купить машину или квартиру, — купи квартиру. Если есть выбор, помочь родителям или потратить на отпуск, — отдай деньги родителям. Если заработал 100 рублей — отложи 20, потому что не знаешь, сколько тебе отведено играть в футбол», — приводит слова Онопко «Матч ТВ».

Материалы по теме
Виктор Онопко назвал топ-5 самых перспективных российских футболистов на данный момент
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android