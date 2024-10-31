Таранов: с амбициями Карпина — проблема, что «Ростов» не выигрывает семь матчей

Бывший футболист Иван Таранов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Ростовом». Игра начнётся завтра, 1 ноября, в 19:00 мск.

«Думаю, будет интересный матч с «Динамо». Конечно, с амбициями тренера национальной сборной — проблема, что «Ростов» не выигрывает семь матчей кряду. Думаю, команда каждый тур пытается реабилитироваться перед болельщиками, перед собой в первую очередь.

«Динамо» показывает хороший футбол. Думаю, команде Карпина будет непросто, но надеюсь, что игра будет интересной, а «Ростов» сможет показать хороший футбол, который он демонстрировал в начале чемпионата», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.