«Он погорячился». Дзюба — о словах Кокорина, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, что он думает о словах форварда «Ариса» Александра Кокорина, ранее сказавшего, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть, поскольку это огромный опыт и хорошая школа.

«Я думаю, что он погорячился. Он любит такие всякие эпатажные фразы, поэтому сказал и сказал. К Сане нужно относиться на самом деле намного проще. Он добрый, приятный очень парень. Его выставляют каким-то злодеем, но он таким не является», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале «Брейн в деле».

Напомним, в мае 2019 года суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы по статьям о побоях и хулиганстве. Через пять месяцев он вышел по УДО.

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