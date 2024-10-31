Игнатьев: возможный трансфер Пиняева из «Локомотива» в «Спартак» — антифутбольный ход

Бывший спортивный директор «Локомотива» Борис Игнатьев поделился мнением о возможном трансфере вингера железнодорожников Сергея Пиняева в «Спартак».

«Возможный трансфер Пиняева из «Локомотива» в «Спартак» — это антифутбольный ход. Сергей приобрёл себя в составе и нашёл своё место в «Локомотиве». В команде с ним считаются — он может стабилизировать игру и двигаться в нужном направлении. А куда бы Пиняев ни перешёл, нужно снова отвоёвывать место и позицию. Пиняев должен остаться в «Локомотиве» и продолжить восхождение с командой», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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