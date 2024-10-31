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Матс Хуммельс иронично пошутил о своём месте в голосовании за «Золотой мяч»

Матс Хуммельс иронично пошутил о своём месте в голосовании за «Золотой мяч»
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Защитник «Ромы» Матс Хуммельс пошутил о своём месте в голосовании за награду «Золотой Мяч». Хуммельс занял последнее место, а «Золотой мяч» достался полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.

«Последнее место в голосовании за «Золотой мяч» — лучшее последнее место в мире», — приводит слова Хуммельса журналист Джанлука Ди Марцио.

Минувшим летом у Хуммельса закончился контракт с дортмундской «Боруссией» и он перешёл на правах свободного агента в «Рому». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании. Хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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