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Дзюба: после ухода из «Зенита» не мог понять, во что мы скатываемся, конкуренции ноль

Дзюба: после ухода из «Зенита» не мог понять, во что мы скатываемся, конкуренции ноль
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Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба, ныне выступающий в составе «Акрона», ответил на вопрос, испытывал ли он чувство выгорания на протяжении своей спортивной карьеры.

«Ну прям выгорания нет, но был эпизод, когда из «Зенита» уходил, было такое, что я не мог понять, во что мы вообще скатываемся. То есть конкуренции ноль, приезжают играть люди, которые вообще не должны играть, мне кажется, в РПЛ. Сейчас с этим всё хуже и хуже, и вообще было неинтересно играть», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале «Брейн в деле».

Дзюба покинул «Зенит» в августе 2022 года. За сине-бело-голубых нападающий выступал с 2015 года.

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