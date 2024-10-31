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В ЦСКА прокомментировали слухи о блокировке аккаунтов Пьянича в социальных сетях

В ЦСКА прокомментировали слухи о блокировке аккаунтов Пьянича в социальных сетях
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировали слухи о блокировке аккаунтов полузащитника красно-синих Миралема Пьянича в социальных сетях.

«Вижу много сообщений о личных социальных сетях Миралема Пьянича, которые сейчас недоступны. Друзья, никакой блокировки и прочих проблем, просто Мира решил сконцентрироваться на реальной жизни и футболе.

Иногда людям важно делать детокс от социальных сетей. Мне в силу специфики деятельности это сделать непросто, но всем рекомендую периодически к Пьяничу присоединяться в этом. Не думал, конечно, что придётся пояснять решение игрока временно отдохнуть от соцсетей, но раз нужно, значит, нужно», — написал Брейдо в одной из социальных сетей.

Напомним, о переходе Пьянича ЦСКА объявил в конце сентября. 34-летний футболист присоединился к армейцам на правах свободного агента. Миралем известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов.

После 13 сыгранных матчей московский ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, записав в свой актив 24 очка. В следующем туре подопечные Марко Николича встретятся со «Спартаком». Матч состоится 2 ноября, начало — в 20:45 мск.

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