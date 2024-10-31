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Дзюба назвал лучшее спортивное событие в своей жизни

Дзюба назвал лучшее спортивное событие в своей жизни
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос о лучшем спортивном событии в его жизни.

«Чемпионат мира в России — это лучшее событие, которое могло бы произойти с любым футболистом в нашей стране», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале «Брейн в деле».

Напомним, на чемпионате мира 2018 года, который прошёл в России, Дзюба принял участие в пяти матчах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Всего в составе российской национальной команды 36-летний нападающий сыграл 55 матчей во всех турнирах, в которых он забил 30 голов и сделал 15 ассистов.

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