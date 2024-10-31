Аморим верит в Рашфорда и считает, что способен улучшить игру футболиста — TEAMtalk

Португальский тренер Рубен Аморим, который, по последней информации, в ближайшие недели должен возглавить «Манчестер Юнайтед», высоко оценивает футбольные навыки крайнего нападающего манкунианцев Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, португальский специалист считает, что он способен в сжатые сроки значительно улучшить игру английского футболиста и помочь ему обрести уверенность в себе. В свою очередь, Рашфорд также рад приходу Аморима в клуб.

Ранее сообщалось, что англичанин сообщил своему агенту о намерении покинуть «Манчестер Юнайтед» и попросил его найти новый клуб.

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