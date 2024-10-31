Игнатьев: нельзя пройти мимо дерби ЦСКА — «Спартак», люди долгие годы готовятся к ним

Бывший спортивный директор «Локомотива» Борис Игнатьев поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», который состоится 2 ноября.

«По прошедшим матчам ЦСКА и «Спартака» не вижу какого-то фаворита в дерби, который диктовал бы свои условия. Обе команды хорошо подготовлены и показывают добротный футбол. Но, с другой стороны, командам не хватает стабильности, которой характеризуются большие команды.

Поражение в дерби будет большой потерей и моральным ущербом для обеих команд. Такое дерби является самым главным и важным матчем для болельщиков ЦСКА и «Спартака». Нельзя взять и просто пройти мимо этого дерби. Люди к этим матчам готовятся долгие годы и с большим нетерпением их ждут», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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