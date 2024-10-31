«Не надевайте те же цвета, что игроки». Моуринью получил травму на тренировке «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью получил травму на тренировке своей команды, после того как в него врезался один из футболистов. Португальский специалист упал на газон. Затем игроки и медицинский персонал увели хромающего тренера с поля.

Моуринью толкнул на тренировке собственный игрок:

«Урок молодым тренерам: никогда не надевайте те же цвета, что игроки. Они могут отдать вам пас… или сбить вас сзади», — прокомментировал этот инцидент Моуринью в своём аккаунте в социальной сети.

61-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Фенербахче» минувшим летом. За этот период турецкий клуб провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых девять раз победил, пять раз сыграл вничью и два раза потерпел поражение.