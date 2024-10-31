Сенников: Пиняеву пока не стоит переходить в «Спартак» — там нужно конкурировать

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном трансфере вингера железнодорожников Сергея Пиняева в «Спартак».

«Сложно сказать, нужно ли переходить Пиняеву в «Спартак». Думаю, у него были хорошие периоды в «Локомотиве», когда он достаточно стабильно играл.

На мой взгляд, ему пока не стоит даже пытаться переходить. В «Спартаке» есть много вингеров, с которыми нужно конкурировать. Необходимо будет ещё влиться в коллектив. В «Локомотиве» больше русских футболистов. Мне кажется, ему будет легче играть с футболистами, с которыми он был до этого в «Крыльях Советов». Наверное, пока не надо ничего менять», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Самые титулованные футбольные клубы России: