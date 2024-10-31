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«Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Баварии» — журналист Фальк

«Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Баварии» — журналист Фальк
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«Арсенал» заинтересован в услугах 28-летнего крайнего нападающего «Баварии» Лероя Зане. Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, главный тренер лондонской команды Микель Артета является поклонником немецкого футболиста. Подчёркивается, что «Арсенал» мог бы стать реальным вариантом для Зане в случае, если бы он принял окончательное решение покинуть «Баварию».

Ранее в СМИ появлялись сведения, что Зане недоволен своим положением в команде, где он потерял место в основном составе. В нынешнем сезоне Зане принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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