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«Крылья Советов» объявили об уходе спортивного директора Сергея Корниленко

«Крылья Советов» объявили об уходе спортивного директора Сергея Корниленко
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«Крылья Советов» официально объявили об уходе спортивного директора Сергея Корниленко.

«Спортивный директор Сергей Корниленко покидает «Крылья Советов» по соглашению сторон.

ПФК «Крылья Советов» благодарит Сергея Александровича за самоотдачу, профессионализм и весомый вклад в результаты клуба», — говорится в заявлении клуба.

После 13 сыгранных матчей самарские «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, записав в свой актив 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», у которого 33 очка после аналогичного количества игр.

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