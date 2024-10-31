«Крылья Советов» объявили об уходе спортивного директора Сергея Корниленко

«Крылья Советов» официально объявили об уходе спортивного директора Сергея Корниленко.

«Спортивный директор Сергей Корниленко покидает «Крылья Советов» по соглашению сторон.

ПФК «Крылья Советов» благодарит Сергея Александровича за самоотдачу, профессионализм и весомый вклад в результаты клуба», — говорится в заявлении клуба.

После 13 сыгранных матчей самарские «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, записав в свой актив 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», у которого 33 очка после аналогичного количества игр.