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Бобёр: уход Корниленко — громкая новость для Самары, а аргументов приведено не было

Бобёр: уход Корниленко — громкая новость для Самары, а аргументов приведено не было
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр прокомментировал уход Сергея Корниленко с поста спортивного директора самарского клуба.

«Никаких аргументов отставки Корниленко приведено не было, лишь стандартная формулировка «по обоюдному согласию». Когда будут какие-то комментарии, ситуация будет более понятна. На данный момент это очень громкая новость для футбольной Самары.

Сергей на своём посту работал долгое время, работал в связке с тренерским штабом, который вроде как не должны убирать. Нужно дождаться комментариев официальных источников», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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