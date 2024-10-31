Сенников рассказал, кто может заменить Батракова в составе «Локо» в матче с «Рубином»

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением о том, кто может заменить полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в матче 14-го тура РПЛ с «Рубином».

«Конечно, отсутствие Баринова и Батракова — это потеря в центральной зоне. Мы привыкли к их хорошей связке с Карпукасом. Думаю, игроки найдутся. Того же Тимофеева не просто так брали. На позиции Батракова может сыграть Севикян или Сарвели.

В домашней игре, конечно, будет не так сложно, как в матче с «Зенитом». Но «Рубин» — организованная команда, которая показала, что умеет играть с непростыми соперниками и вырывать победы, как это было в последнем матче с «Оренбургом», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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