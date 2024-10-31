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«Ливерпуль», «Челси» и «МЮ» поборются за подписание Мусиалы — Caught Offside

«Ливерпуль», «Челси» и «МЮ» поборются за подписание Мусиалы — Caught Offside
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«Ливерпуль», «Челси», а также «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к 21-летнему атакующему полузащитнику «Баварии» Джамалу Мусиале. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в мюнхенском клубе опасаются, что в случае, если им не удастся продлить контракт с Мусиалой до грядущего лета, «Бавария» будет вынуждена продать футболиста по более низкой цене, поскольку его контракт заканчивается летом 2026 года.

В нынешнем сезоне Мусиала принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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