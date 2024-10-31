Шкриньяр может заменить травмированного Бремера в «Ювентусе» — Calciomercato

«Ювентус» может приобрести 29-летнего центрального защитника «ПСЖ» Милана Шкриньяра, чтобы заменить Бремера, получившего тяжёлую травму в начале сезона. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, словацкий футболист также открыт к переходу в итальянский гранд, поскольку он недоволен количеством своего игрового времени в «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Шкриньяр принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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