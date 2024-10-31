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«Бавария» отложила решение о продлении контракта с Нойером — Фальк

«Бавария» отложила решение о продлении контракта с Нойером — Фальк
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В «Баварии» решили отложить вопрос о продлении контракта с 38-летним вратарём Мануэлем Нойером, заканчивающегося грядущим летом. Об этом в соцсети Х (ранее Twitter) сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Кристиана Фалька и Михеля Шреера.

По информации источника, изначально «Бавария» хотела прояснить будущее Нойера до конца нынешнего года. Однако теперь руководство немецкого гранда намерено понаблюдать за развитием событий в ближайшие месяцы.

В нынешнем сезоне Нойер принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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