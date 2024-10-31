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Каррера ответил на вопрос о наличии предложений из России

Каррера ответил на вопрос о наличии предложений из России
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Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о наличии предложений из России. Последним местом работы Карреры был итальянский клуб «Асколи», из которого он был уволен.

«Я жду предложений, но из России их пока нет», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Каррера возглавил «Асколи» в марте этого года. Отметим, что Массимо Каррера в 2017 году привёл московский «Спартак» к чемпионскому титулу. Также вместе с красно-белыми итальянский специалист стал обладателем Суперкубка России.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Московская команда набрала 22 очка после 13 матчей.

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