Представитель Самошникова: Илья заслуживает места в сборной России

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько, являющийся представителем левого защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, высказался о включении 26-летнего футболиста в расширенный список сборной России на ноябрьские товарищеские матчи сборной России с Брунеем и Сирией.

«Илья заслуживает места в сборной России, он проводит один из лучших сезонов в карьере и всем всё доказал на поле. Уверен, что Самошников будет только прогрессировать, в клубе им очень довольны. Сам он старается не зацикливаться на своих успехах и продолжает расти — это главное в данной ситуации», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Самошников принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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