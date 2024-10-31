Экс-тренер «Спартака» Руй Витория возглавил «Панатинаикос»

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория возглавил греческий «Панатинаикос». Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба.

Контракт португальского специалиста рассчитан на два сезона.

Напомним, Руй Витория возглавлял московский «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Затем, летом 2022 года, он возглавил сборную Египта. Команда под его руководством провела 18 матчей, в которых одержала 12 побед, четыре раза сыграла вничью и два раза проиграла. Совет директоров Египетской футбольной ассоциации (EFA) принял решение об отставке главного тренера национальной команды Витории по итогам Кубка африканских наций.