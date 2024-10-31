Ринат Дасаев: нынешний формат Кубка России мне не нравится

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев высказался о нынешнем формате Фонбет Кубка России.

«Нынешний формат Кубка России мне не нравится. Раньше тоже был групповой этап, но короткий. После него сразу плей-офф. Сейчас много игр. Пропадает мотивация у футболистов в последних турах группового этапа. С одной стороны, правильно, что в Кубке России дают поиграть молодым футболистам, но это можно сделать в любом матче этого турнира. Можно два матча проиграть, попасть в другой путь и выиграть трофей. Это непонятно», — приводит слова Дасаева «РБ Спорт».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Дасаев выступал в составе «Спартака» с 1978 по 1988 год. За этот период он принял участие в 425 матчах во всех турнирах, в 185 из которых отыграл «на ноль».

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